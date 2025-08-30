Un temporal azota Italia de norte a sur, con lluvias intensas y fuertes vientos

The Swiss voice in the world since 1935

Roma, 30 ago (EFE).- Un fuerte temporal azota varias regiones del norte al sur de Italia dejando a su paso trombas de aire, lluvias intensas y fuertes vientos, que han causado numerosos daños materiales y obligado a los bomberos a realizar más de 200 intervenciones en poco más de doce horas.

Las principales emergencias a las que han hecho frente los bomberos son inundaciones, techos arrancados, árboles en riesgo de caída y daños estructurales, según informaron fuentes de Protección Civil. Las condiciones meteorológicas extremas afectaron especialmente a las regiones norteñas de Lombardía, Piamonte y Véneto, además de Toscana (centro) y Apulia (sur).

En la provincia de Lecco, en erte del país, una tromba de aire impactó principalmente el municipio de Verderio, donde se llevaron a cabo más de 25 intervenciones, antes de que las mejores condiciones registradas durante la noche permitieran regresar a la normalidad.

En el sur, fuertes vientos y precipitaciones intensas golpearon las provincias de Foggia (con 26 intervenciones) y Barletta (más de 20 operaciones), ambas en la región de Apulia, adonde fueron enviadas como refuerzo unidades de los cuerpos de bomberos de Brindisi y Taranto.

También en el Piamonte, el municipio de Varzo fue escenario de una intensa tormenta que provocó la inundación de sótanos y semisótanos y el desbordamiento de dos arroyos. Como medida preventiva, fueron evacuadas dos viviendas.

Durante la noche, continuaron las tareas de vaciado y limpieza de calles con maquinaria pesada enviada desde Turín y Novara, según Protección Civil.

En el Véneto, la provincia de Padua registró más de 90 intervenciones por parte de equipos de emergencia, con refuerzos llegados desde Verona, Vicenza y Treviso, que siguen trabajando en la zona.

Por su parte, en la provincia de Lucca (Toscana), desde la noche del 28 de agosto se han contabilizado más de 80 intervenciones, especialmente por daños en cubiertas, árboles peligrosos y daños estructurales. En apoyo a las unidades locales, acudieron refuerzos desde Grosseto y Siena.

Las autoridades mantienen la alerta amarilla en varias regiones ante la posibilidad de nuevas tormentas en los próximos días. EFE

