Un temporal con fuertes vientos afecta a viviendas y causa destrozos en Paraguay

Asunción, 20 ago (EFE).- Un fuerte temporal con ráfagas de vientos que en algunos puntos han alcanzado los 90 kilómetros por hora ha causado destrozos en Paraguay con caídas de árboles y casas que se han quedado sin techo, según han informado este miércoles fuentes castrenses y de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

El mal tiempo, que se ha extendido desde la tarde del martes hasta las primeras horas de este miércoles, ha incidido con mayor intensidad en el noreste del país, en once localidades de los departamentos de Ñeembucú, San Pedro, Concepción, Amambay y Canindeyú, declara en la radio ABC Cardinal el titular de la DMH, Eduardo Mingo.

El funcionario asegura que en sus estaciones de medición se han registrado ráfagas de viento de entre 70 y 90 kilómetros por hora.

En Ñeembucú, al sur del país, personal militar de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) instalado en la capital de ese departamento, la ciudad de Pilar, ha tenido que movilizarse hacia la localidad de San Juan debido a «los destrozos que ha causado el temporal», de acuerdo con lo manifestado en ABC Cardinal por el jefe del Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi), general Abel Acuña.

Al menos una escuela y ocho casas han resultado dañadas por los vientos que han provocado la caída de árboles, ha detallado Acuña.

El temporal con lluvias, vientos y granizo también ha ocasionado que varias viviendas y escuelas se quedaran sin techo en el departamento de San Pedro (norte), según el canal Telefuturo.

En Concepción (norte), cerca de 200 casas y comercios han perdido sus techos, informa el canal GEN.

Igualmente, el titular de la DMH ha alertado de que «es probable que haya otra vez tormentas con ventarrones, granizadas y bastantes lluvias», sobre todo el sábado, en todo el país.

Las temperaturas altas pronosticadas para este jueves y viernes chocarán con la entrada de un frente frío desde el sur, lo que podría provocar «eventos severos» el sábado. EFE

