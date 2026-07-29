Un temporal con ráfagas de viento de 100 km/h causa un muerto y cinco heridos en Brasil

Compartir

2 minutos

São Paulo, 29 jul (EFE).- Un temporal con ráfagas de viento de unos 100 kilómetros por hora ha causado al menos un muerto, cinco heridos y casi 150 evacuados en los estados brasileños de São Paulo y Rio Grande do Sul, informaron este miércoles fuentes oficiales.

El fenómeno meteorológico provocó la noche del martes daños en infraestructuras en Rio Grande do Sul, fronterizo con Uruguay y Argentina, donde se registraron cinco heridos, mientras que 149 personas tuvieron que abandonar sus hogares, según la Defensa Civil.

Este miércoles, los efectos se empezaron a sentir en São Paulo, la región más industrializada y poblada del país, con unos 46 millones de habitantes.

En Santos, en el litoral de São Paulo, una persona murió por la caída de un árbol.

Las fuertes rachas de viento obligaron, además, a suspender de manera temporal las operaciones en el puerto de Santos, el mayor de América Latina, y el transporte marítimo de pasajeros.

Las autoridades paulistas enviaron mensajes de alerta a la población en los que pedían buscar abrigo ante el empeoramiento de las condiciones climatológicas, a causa de un frente frío.

En los municipios de Taquarituba y Itanhaém las ráfagas alcanzaron los 117 y los 111 kilómetros/hora, respectivamente.

«Ya hemos recibido reportes de caída de árboles y de techos desprendidos en viviendas», aseguró el portavoz de la Defensa Civil de São Paulo, Maxwel de Souza, citado en una nota.

El Gobierno de São Paulo ha activado su gabinete de crisis para acompañar el paso del frente frío por la región, que se prolongará hasta este jueves.

Tampoco se descartan fuertes precipitaciones, tormentas eléctricas y granizo, lo que puede aumentar el riesgo de inundaciones.

Según el Instituto Nacional de Meteorología de Brasil (Inmet), el viernes se espera que se intensifique la corriente de vientos intensos que actúa en los primeros kilómetros de la atmósfera y transporta calor y humedad hacia el centro y el sur de Sudamérica.

Ello favorecerá un aumento de la velocidad del viento en superficie, con ráfagas que podrían superar los 40 km/h en todos los estados de la región sur de Brasil. EFE

cms/mat/acm