Un tercio de municipios noruegos empieza a votar en víspera de elecciones legislativas

Copenhague, 7 sep (EFE).- Cerca de un tercio de los municipios noruegos -118 de 357, entre ellos, Oslo, abren este domingo los colegios electorales unas horas para votar la víspera del día oficial el lunes de las elecciones legislativas, en las que llega como favorito el bloque gubernamental de centroizquierda.

Aunque en los meses precedentes los sondeos parecían abocar a una pelea hasta el final entre los dos bloques, el centroizquierda del primer ministro laborista, Jonas Gahr Støre, ha tomado una ligera ventaja que le permitiría revalidar el triunfo de 2021.

Los últimos estudios de opinión difundidos por el canal TV2 y el diario Aftenposten ofrecen una imagen similar: triunfo del bloque gubernamental sobre la oposición por más de diez escaños con los laboristas como primera fuerza, seguidos por el Partido del Progreso (Frp, derecha xenófoba) y los conservadores.

El Frp llegó a estar muy cerca de los laboristas en algunos sondeos, pero ha ido perdiendo fuelle en el tramo final de la campaña, aunque podría duplicar el resultado de hace cuatro años y ser la fuerza hegemónica en la derecha.

Los líderes de los principales partidos celebrarán esta noche el último debata electoral televisivo.

El 47 % de los electores registrados, algo más de 1,9 millones, ya ha votado por anticipado, 200.000 mil más que en 2021.

Esa cifra equivaldría al 61 % de los votantes si se mantiene la participación de hace cuatro años, que ascendió al 77,2 %.

El peso de esta modalidad de voto ha ido creciendo en Noruega en las últimas décadas y se disparó en 2021 debido a la pandemia de coronavirus, según los expertos.

La campaña electoral ha estado marcada por temas como los precios elevados, especialmente de los alimentos, la política fiscal, el precio de la vivienda o la posible eliminación del impuesto al patrimonio.

Mientras los laboristas abogan por mantener los impuestos en el nivel actual, algunos de sus socios defienden subírselos a las rentas más altas y, la derecha, promete rebajas generalizadas, además de eliminar el impuesto al patrimonio.

Las discusiones también han girado en torno a temas como el precio de la electricidad, el medioambiente y el futuro de la explotación petrolera y gasística en el principal exportador de crudo de Europa Occidental.

Los partidos más a la izquierda defienden un desmantelamiento progresivo de la actividad petrolera, mientras los laboristas apuestan por mantenerla pero reduciendo emisiones y conservadores y «progresistas» quieren estudiar su apertura a otras zonas.

La política migratoria, la sanidad, la seguridad y la relación con la Unión Europea (UE) -de la que no forma parte Noruega, aunque sí del Espacio Económico Europeo (EEE)- también han tenido peso en la campaña. EFE

