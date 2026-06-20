Un tercio del territorio francés estará en el máximo nivel de alerta por calor el domingo

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París, 20 jun (EFE).- Un total de 35 departamentos del centenar que hay en Francia, incluidos los de la región de París que concentran casi el 20 % de la población del país, y una parte importante de la mitad oeste, van a estar a partir del domingo a mediodía en el máximo nivel de alerta meteorológica por calor.

Météo France presentó este sábado por la tarde el mapa en los que se activará la alerta roja y advirtió en su página internet de que «los fuertes calores se instalan de forma duradera en el país» y que en esos 35 departamentos las temperaturas van a ser «excepcionalmente elevadas tanto de día como de noche».

Los servicios meteorológicos prevén que las temperaturas máximas, que esta tarde van a situarse en hasta 36-38 grados en algunos puntos, el domingo subirán hasta 39-40 grados en las regiones de Nueva Aquitania, una parte de Occitania, Isla de Francia (la de París) y Borgoña, y que puntualmente se podrá llegar a los 41. EFE

ac/av