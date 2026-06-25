Un terremoto de 6,9 sacude el norte de Japón y se percibe en Tokio

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(Actualiza con comentarios de primera ministra y portavoz)

Tokio, 25 jun (EFE).- Un terremoto de magnitud 6,9 sacudió este jueves por la mañana el norte de Japón, dejándose notar con intensidad en Tokio, sin que las autoridades niponas hayan emitido alerta de tsunami.

El sismo tuvo lugar sobre las 7:30 hora local (22:30 GMT del miércoles) a una profundidad de 50 kilómetros en las costas frente a Iwate, según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés).

Algunas localidades de la prefectura de Aomori registraron un nivel 6 en la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores.

Por el momento, no se conocen datos sobre posibles daños, si bien los servicios de tren bala, el ‘shinkansen’, están suspendidos.

Por otro lado, se está comprobando si existen anomalías en las instalaciones nucleares ubicadas en la prefectura de Aomori.

«A los residentes de las zonas donde el temblor fue más fuerte, les pido que sigan atentos ante la posibilidad de réplicas de la misma intensidad», dijo la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en su cuenta de X, reiterando que no hay alerta de tsunami.

Takaichi también anunció que se están tomando medidas de emergencia para el rescate y salvamento de los posibles afectados, y que el Gobierno estableció «de inmediato» una oficina de respuesta en el Centro de Gestión de Crisis de su residencia oficial.

Por su parte, el portavoz del ejecutivo, Minoru Kihara, señaló en una rueda de prensa que hasta el momento no se dispone de información sobre víctimas mortales, heridos o anomalías en instalaciones nucleares.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores. EFE

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