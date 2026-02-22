Un terremoto de 7,1 pero a mucha profundidad al norte de la isla de Borneo (Malasia)

1 minuto

Redacción Internacional, 22 feb (EFE).- Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió este domingo la región de Kota Belud, en el estado de Sabah (norte de la isla de Borneo, Malasia), sin que por el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

El seísmo se produjo en la madrugada del lunes hora local, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro se localizó a unos 55 kilómetros al noroeste de Kota Belud, a una profundidad de aproximadamente 620 kilómetros.

Dada la profundidad, no es previsible que tenga consecuencias muy significativas. Las autoridades no han emitido, hasta el momento, avisos de tsunami ni alertas adicionales. EFE

