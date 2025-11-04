Un terremoto de magnitud 4,4 sacude el suroeste del Tíbet

Pekín, 4 nov (EFE).- Un terremoto de magnitud 4,4 sacudió este martes la región china del Tíbet (oeste), sin que se haya informado de víctimas o daños materiales.

Según el Centro de Redes Sismológicas del país asiático, el sismo se registró a las 04:57 hora local (20:57 GMT del lunes) con epicentro en las coordenadas 28,43 grados latitud norte y 87,40 grados longitud este, y a una profundidad de 10 kilómetros.

El temblor afectó al condado de Tingri, perteneciente a la prefectura de Shigatse, que cuenta con una densidad de población de 4,2 personas por kilómetro cuadrado y está situado a los pies de la cordillera del Himalaya y tiene una altitud promedio de 5.000 metros sobre el nivel del mar.

La zona afectada se encuentra en un área próxima a la frontera con Nepal, concretamente a 68 kilómetros del monte Everest, donde los movimientos telúricos son frecuentes debido a la fricción entre las placas tectónicas de Eurasia y la India.

El terremoto de este martes se registró en la misma área donde en enero pasado un sismo de magnitud 6,8 causó 126 muertes y destruyó cientos de viviendas e infraestructuras en el Tíbet. EFE

