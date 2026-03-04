Un terremoto de magnitud 4,5 sacude la isla de Sicilia y obliga a cerrar las escuelas

Roma, 4 mar (EFE).- Un terremoto de magnitud 4,5 sacudió este miércoles la provincia de Catania, en la isla de Sicilia (sur de Italia), donde se han cerrado las escuelas de forma preventiva pese a que, por el momento, Protección Civil no ha registrado víctimas ni daños materiales.

El sismo se registró a las 7:05 hora local (6:05 GMT) con una profundidad de 4 kilómetros y el epicentro localizado entre los municipios de Ragalna, Biancavilla y Santa Maria di Licodia, en la ladera sur del volcán Etna, según el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV).

Aunque el temblor fue claramente percibido por la población, Protección Civil ha confirmado en un comunicado que, tras las primeras comprobaciones, no se han producido daños personales ni materiales.

Apenas dos minutos después del evento principal, a las 7:07 hora local (6:07 GMT), se produjo una réplica de magnitud 2,7 a una profundidad de 2,4 kilómetros.

El alcalde de Catania, Enrico Trantino, ha decretado el cierre de los centros educativos durante toda la jornada para que el personal técnico pueda inspeccionar las instalaciones y garantizar la seguridad estructural de los edificios.

Asimismo, la Dirección Regional de Protección Civil ha ordenado la activación inmediata del monitoreo telefónico a través del servicio de emergencias para verificar cualquier situación crítica en todos los municipios donde se sintió el terremoto.

El cuerpo de Bomberos ha recibido numerosas llamadas solicitando información pero por el momento no se ha recibido ninguna solicitud de intervención, según confirmaron a través de su en la red social X.EFE

