Un terremoto de magnitud 5,2 deja tres desaparecidos y cuatro heridos en el sur de China

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Pekín, 18 may (EFE).- Un terremoto de magnitud 5,2 sacudió este lunes el distrito de Liunan, en la ciudad de Liuzhou, en la región meridional china de Guangxi, dejando al menos tres desaparecidos, cuatro heridos y más de 7.000 personas evacuadas, informaron las autoridades locales.

El seísmo se produjo a las 00:21 hora local (16:21 GMT del domingo) a una profundidad de 8 kilómetros, según el Centro de Redes Sismológicas de China, que situó el epicentro en las coordenadas 24,38 grados de latitud norte y 109,26 grados de longitud este.

La sacudida se sintió en varias ciudades de Guangxi, entre ellas Liuzhou, Guilin y la capital regional, Nanning, de acuerdo con medios estatales.

La Jefatura de Respuesta Antisísmica y de Socorro de Liuzhou indicó que, hasta las 04:00 hora local (20:00 GMT del domingo), el terremoto había causado el derrumbe de 13 viviendas, el traslado de cuatro personas al hospital, todas ellas fuera de peligro, y la desaparición de otras tres.

Las autoridades añadieron que más de 7.000 vecinos fueron evacuados y que las comunicaciones, el suministro eléctrico, el abastecimiento de agua, el gas y las carreteras en la zona afectada funcionaban con normalidad.

Además del terremoto principal se registraron otros movimientos sísmicos de menor intensidad.

Las autoridades informaron de cinco seísmos de entre magnitud 2,2 y 3,2 antes y después del temblor principal, y el Centro de Redes Sismológicas de China registró a las 07:41 hora local (23:41 GMT del domingo) una réplica de magnitud 3,3 en Liunan, a 10 kilómetros de profundidad. EFE

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