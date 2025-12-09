Un terremoto de magnitud 5,2 sacude la costa oeste de la isla indonesia de Sumatra

Bangkok, 9 dic (EFE).- Un terremoto de magnitud 5,2 sacudió este martes la costa oeste de la isla indonesia de Sumatra, que ha sufrido inundaciones en los pasados días con cerca de un millar de fallecidos.

El sismo tuvo lugar 43 kilómetros al oeste de la ciudad de Sinabang, en la coste oeste de la isla del archipiélago indonesio, a una profundidad de 10 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo.

Sinabang se encuentra en la costa este de la isla de Simeulue, frente a la costa occidental de la provincia norteña de Aceh, una de las zonas gravemente afectadas por inundaciones que en los pasados días han dejado cerca de mil fallecidos.

Indonesia se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica que es sacudida al año por unos 7.000 temblores, la mayoría de magnitud moderada. EFE

