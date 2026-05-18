Un terremoto de magnitud 5,2 sacude Rangún, antigua capital de Birmania

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Bangkok, 18 may (EFE).- Un terremoto de magnitud 5,2 sacudió este lunes el sur de Birmania, cerca de Rangún, antigua capital del país, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), sin que, de momento, las autoridades locales informaran de daños o heridos.

El temblor se registró a las 8:35 hora local (2:05 GMT) y a unos 10 kilómetros de profundidad, según el organismo estadounidense que mide la actividad sísmica en todo el mundo.

El epicentro de sismo se situó a 37 kilómetros al sur de la ciudad de Syriam, con unos 70.000 habitantes, y a casi 44 kilómetros al sur de Rangún, la ciudad más poblada del país con cerca de 4,5 millones de personas.

Conforme al informe preliminar de USGS, los residentes de la antigua capital birmana sintieron el temblor a una intensidad entre «suave» y «moderada», lo que podría haber causado «daños leves» en los edificios de la urbe.

El 28 de marzo del año pasado, Birmania registró un fuerte terremoto de magnitud 7,7 en la región centro-norte entre las ciudades de Sagaing y Mandalay, esta última la segunda ciudad más poblada del país, que dejó casi 3.800 fallecidos, más de 5.000 heridos y afectó a 17 millones de personas -cerca de un tercio de la población total del país-, según los datos de la ONU. EFE

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