Un terremoto de magnitud 5,5 sacude las islas indias de Andamán sin causar víctimas

1 minuto

Nueva Delhi, 9 nov (EFE).- Un terremoto de magnitud 5,5 sacudió este domingo las islas indias de Andamán sin que por el momento se hayan reportado víctimas o daños materiales, según registró el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro del seísmo se situó a 147 kilómetros al noreste de la ciudad de Port Blair, la capital del archipiélago, en el océano Índico. La profundidad del terremoto, que se produjo a las 12:08 hora local (06:38 GMT), fue de 133 kilómetros, de acuerdo con los datos del USGS.

El Centro Nacional de Sismología de la India (NCS) informó por su parte de una magnitud de 5,4 y una profundidad de 90 kilómetros.

El archipiélago de Andamán y Nicobar, perteneciente a la India pero situado a más de 1.000 kilómetros al este del territorio continental, se encuentra en una zona de alta actividad sísmica por su ubicación en el límite entre las placas indoaustraliana y euroasiática.

Las islas fueron una de las regiones más afectadas por el terremoto y posterior tsunami del océano Índico en 2004, que dejó más de 3.000 muertos en el archipiélago. EFE

