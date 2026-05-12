Un terremoto de magnitud 5,6 sacude el sureste de Taiwán sin causar víctimas ni daños

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Taipéi, 12 may (EFE).- Un terremoto de magnitud 5,6 sacudió este martes la costa sureste de Taiwán sin que por el momento se hayan registrado víctimas ni daños materiales de relevancia, informó la Agencia Meteorológica Central (CWA) de Taiwán.

El temblor ocurrió a las 14:53 hora local (06:53 GMT) en el mar, concretamente 66,8 kilómetros al noreste de la ciudad suroriental de Taitung, y tuvo una profundidad de 22,9 kilómetros, según datos recopilados por la CWA.

El sismo se sintió en toda la isla de Taiwán, tuvo su máxima intensidad (4 sobre 7) en los condados orientales de Taitung y Hualien, y también azotó con fuerza los condados de Nantou (centro), Changhua y Yunlin (oeste).

A finales del año pasado, el condado nororiental de Yilan sufrió un temblor de magnitud 7,0 que provocó daños limitados y afectaciones puntuales al transporte.

Además, la región oriental de Hualien fue escenario de un terremoto de magnitud 7,2 en abril de 2024 que provocó 19 muertos, más de un millar de heridos y pérdidas millonarias para la economía local.

Taiwán se asienta en la confluencia de las placas filipina y eurasiática, por lo que los terremotos son frecuentes en este territorio. EFE

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