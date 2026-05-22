Un terremoto de magnitud 5,8 sacude el Mar de las Molucas, en el este de Indonesia

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Bangkok, 22 may (EFE).- Un terremoto de magnitud 5,8 sacudió este viernes las aguas del Mar de las Molucas, que separa a las islas indonesias de Molucas y Célebes, sin que, de momento, las autoridades informen de daños o víctimas.

La Oficina Geológica de Estados Unidos (USGS, en inglés), que registra la actividad sísmica en todo el mundo, localizó el temblor a 116 kilómetros al este de la ciudad de Bitung, en la isla de Célebes y habitada por 230.000 personas.

El hipocentro del terremoto fue localizado a 47 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino, agregó la USGS.

El Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico no activó la alerta a raíz del temblor.

A principios de abril, en la misma región, un sismo magnitud 7,4 sí activó una alerta de tsunami al advertir de una «amenaza potencial» en la región, con previsión de olas de entre 0,3 y un metro en zonas costeras de Indonesia, que fue anulada horas después.

Por ese sismo, en Manado, capital de la provincia de Célebes Septentrional, donde se encuentra Bitung, las autoridades confirmaron la muerte de una mujer de 70 años como consecuencia de uno de los derrumbamientos provocados por el terremoto, que también causó varios heridos y daños en algunos edificios.

Indonesia se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados. EFE

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