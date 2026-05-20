Un terremoto de magnitud 5,9 sacude el suroeste de Japón sin alerta de tsunami

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Tokio, 20 may (EFE).- Un terremoto de magnitud 5,9 sacudió este miércoles las islas Amami, en el suroeste del archipiélago nipón, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), sin que por el momento se hayan informado de daños ni desatado una alerta por tsunami.

El seísmo tuvo lugar a las 11:46 hora local (02:46 GMT) frente a las costas de la prefectura de Kagoshima, con una profundidad de 50 kilómetros. Las islas que registraron una mayor intensidad fueron Yoron y Okinoerabu.

En la prefectura vecina de Okinawa el seísmo alcanzó una intensidad de 3 en varias zonas y de 2 en ciudades como Naha, la capital, según la escala sísmica japonesa compuesta por 7 niveles y centrada en medir la agitación en la superficie y el potencial destructivo.

Las autoridades japonesas no han informado de víctimas ni de daños materiales causados por el terremoto. Mientras, el Gobierno de la conservadora Sanae Takaichi confirmó su disposición a trabajar conjuntamente para brindar «la mejor respuesta posible».

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores. EFE

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