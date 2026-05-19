Un terremoto de magnitud 5,9 sacude la capital de Vanuatu, en el Pacífico sur

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Bangkok, 19 may (EFE).- Un terremoto de magnitud 5,9 sacudió este martes las aguas al sur de Port Vila, capital y ciudad más poblada de Vanuatu, en el Pacífico Sur, sin que las autoridades hayan informado inicialmente de daños o alerta de tsunami.

El seísmo tuvo lugar a las 13:29 hora local (2:29 GMT), según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo.

Su hipocentro se localizó a 37 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino y a unos 49,2 kilómetros al sur de Port Vila, en la isla de Efate y con una población de alrededor de 50.000 habitantes.

Conforme al reporte preliminar de USGS, el sismo se notó de manera «débil» en la capital vanuatuense y no se espera que produzca daños.

Por su parte, el Sistema de Alertas de Tsunami de Estados Unidos no activó la señal de emergencia.

Vanuatu, un país insular compuesto por más de 80 islas, se asienta en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las áreas con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta, donde son frecuentes los terremotos de moderada y fuerte magnitud.

En diciembre de 2024, más de una decena de personas fallecieron y 200 resultaron heridas por un sismo de magnitud 7,4 que afectó sobre todo a Port Vila, con un epicentro próximo a la ciudad (30 km al oeste). EFE

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