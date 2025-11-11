Un terremoto de magnitud 5 sacude el sur del Egeo sin causar daños ni heridos

Nicosia, 11 nov (EFE).- Un terremoto de magnitud 5 sacudió en la madrugada de este martes una zona marítima cerca de la isla de Anticitera, en el mar Egeo, entre la península del Peloponeso y la isla de Creta, sin que se registraran heridos ni daños materiales, informó la prensa griega.

El Instituto Geodinámico del Observatorio Nacional de Atenas informó que el seísmo tuvo una profundidad focal de 25,2 kilómetros y se registró a las 03:58 hora local (01:58 GMT), con epicentro en el mar, a unos 62 kilómetros al suroeste de Anticitera.

El temblor se percibió en Anticitera, así como en Creta y en parte del Peloponeso, sin registrar daños materiales.

El presidente de la Organización de Planificación y Protección Antisísmica (OASP), Efthymios Lekkas, destacó en declaraciones a la cadena pública ERT que no se esperan réplicas.

«Es un fenómeno que vino y pasó. Para decirlo de forma sencilla, es un terremoto situado sobre el arco helénico, justo donde converge la placa europea con la placa africana», concluyó.EFE

