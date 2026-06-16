Un terremoto de magnitud 6,3 deja un fallecido en la provincia occidental china de Qinghai

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(Actualiza PK2033 con consecuencias del terremoto y réplicas)

Pekín, 16 jun (EFE).- Un terremoto de magnitud 6,3 sacudió este martes la prefectura autónoma mongola y tibetana de Haixi, en la provincia occidental china de Qinghai, informó el Centro de Redes Sismológicas del país, dejando por el momento una persona fallecida y cuatro heridos.

El temblor se produjo a las 17:06 hora local (09:06 GMT) y fue seguido de siete réplicas, la más débil de magnitud 3,0 y la más fuerte de magnitud 4,9, todas con una profundidad de 10 kilómetros, según la medición oficial.

Las autoridades locales informaron de que el temblor causó un fallecido y cuatro heridos, además de que el personal que trabajaba en las minas de carbón cercanas fue evacuado, según recogieron medios locales.

Por otra parte, la Administración Sismológica de la provincia de Qinghai envió a la zona afectada un equipo de respuesta de emergencia compuesto por diez personas y dos vehículos para llevar a cabo operaciones integrales de emergencia y evaluación de los efectos del terremoto.

El epicentro se localizó en un área de la citada prefectura, que se encuentra a unos 500 kilómetros al oeste de Xining, capital provincial de unos 2,5 millones de habitantes.

El oeste de China (donde se encuentran las regiones autónomas del Tíbet y Xinjiang, y provincias como Gansu o Qinghai) sufre con frecuencia estos movimientos telúricos, debido a que se encuentra cerca del lugar donde friccionan las placas tectónicas de Eurasia y la India, en el Himalaya, aunque debido a la baja densidad de población no suelen causar daños de importancia. EFE

imh/cc