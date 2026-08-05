Un terremoto de magnitud 6,3 sacude la isla filipina de Mindanao

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Bangkok, 5 ago (EFE).- Un terremoto de magnitud 6,3 sacudió este miércoles la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, donde otro sismo de 7,8 se registró el junio pasado, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El terremoto, que no levantó las alertas de tsunami, no provocó daños ni víctimas en las zonas cercanas al epicentro, sin embargo, las autoridades regionales informaron en redes sociales sobre la cancelación de las clases para el jueves como medida cautelar.

Los equipos filipinos de Defensa Civil y del Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMC, por sus siglas en inglés) confirmaron el sismo, que se registró a una profundidad de 10 kilómetros, a unos 32,2 kilómetros de la provincia de Sarangani, en la región meridional del archipiélago.

Defensa Civil, que cita datos de la agencia sismólogica local Phivolcs, indicó en su primer reporte que no se esperan réplicas después de este sismo, cuya intensidad cifró en 7.

En cambio, el NDRRMC señaló que sí pueden producirse nuevos sismos en la zona y aseguró que la magnitud del terremoto de este miércoles a las 12.13 hora local (4.13 GMT) fue de 7,1.

Algunos internautas compartieron en redes sociales como X fotografías que muestran a personas que, según estos reportes, fueron desalojadas de infraestructuras después del sismo, sin información oficial hasta ahora sobre posibles daños o heridos.

El pasado 8 de junio, un terremoto de magnitud 7,8 azotó Mindanao, dejando cerca de un centenar de fallecidos, un millar de heridos y cerca de 100.000 personas desplazadas, mientras que más de 50.000 casas sufrieron daños de variada consideración.

Ese sismo, el más poderoso en más de 30 años en Filipinas, elevó el lecho marino hasta dos metros, dejando al descubierto miles de corales, e hizo retroceder unos 200 metros la línea de costa, como apuntaron las autoridades.

Filipinas se encuentra en el denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta, donde los terremotos son frecuentes. EFE

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