Un terremoto de magnitud 6,3 sacude la provincia occidental china de Qinghai

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Pekín, 16 jun (EFE).- Un terremoto de magnitud 6,3 sacudió este martes la prefectura autónoma mongola y tibetana de Haixi, en la provincia occidental china de Qinghai, informó el Centro de Redes Sismológicas del país, sin que por el momento se hayan reportado víctimas ni daños materiales.

El temblor se produjo a las 17:06 hora local (09:06 GMT) y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, según la medición oficial.

El epicentro se localizó en un área de la citada prefectura, que se encuentra a unos 500 kilómetros al oeste de Xining, capital provincial de unos 2,5 millones de habitantes.

El oeste de China (donde se encuentran las regiones autónomas del Tíbet y Xinjiang, y provincias como Gansu o Qinghai) sufre con frecuencia estos movimientos telúricos, debido a que se encuentra cerca del lugar donde friccionan las placas tectónicas de Eurasia y la India, en el Himalaya.

Sin embargo, en numerosas ocasiones los temblores no causan daños de importancia, debido a la baja densidad de población de la región. EFE

imh/cc