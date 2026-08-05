Un terremoto de magnitud 6,3 sacude las aguas al norte de Nueva Zelanda

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Sídney (Australia), 5 ago (EFE).- Un terremoto de magnitud 6,3 sacudió este miércoles las aguas de las islas de Kermadec, un archipiélago al norte de Nueva Zelanda, sin que las autoridades hayan informado inicialmente de daños o víctimas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo, indicó que el seísmo ocurrió a las 19:43 hora local (7:43 GMT) y su hipocentro se localizó a 226 kilómetros de profundidad.

Las localidades más cercanas al epicentro del temblor son la bahía de Hicks Bay, situada a unos 434 kilómetros al sur del temblor y poblada con menos de 200 habitantes; y la ciudad de Whakatane, a 512 kilómetros al sur y con una población de casi 17.000 personas.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, por su parte, no emitió alerta por el movimiento telúrico.

Las islas Kermadec, que están situadas entre Nueva Zelanda y Tonga, al norte de las principales islas neozelandesas, están despobladas, con excepción del personal de la base permanente de la isla de Raoul, que cuenta con una estación meteorológica y de radio.

Nueva Zelanda se asienta en la falla entre las placas tectónicas del Pacífico y Oceanía y registra unos 14.000 terremotos cada año, de los que entre 100 y 150 tienen la suficiente potencia como para ser percibidos. EFE

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