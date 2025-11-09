The Swiss voice in the world since 1935

Un terremoto de magnitud 6,7 en el noreste de Japón desata una alerta de tsunami

Seúl, 9 nov (EFE).- Un fuerte terremoto de 6,7 grados de magnitud sacudió este domingo el noreste de Japón, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), desatando una alerta de tsunami.

El sismo se produjo frente a las costas de Iwate poco después de las 17:03 hora local (08:03 GMT), según JMA.

Tuvo una intensidad de 4 en la escala japonesa de 0 a 7 en las zonas más afectadas de Iwate y la vecina prefectura de Miyagi. EFE

