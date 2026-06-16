Un terremoto de magnitud 6,7 sacude el norte de la isla indonesia de Célebes

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Bangkok, 16 jun (EFE).- Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió este martes el norte de la isla indonesia de Célebes, sin que las autoridades informaran inicialmente de daños o víctimas.

La Oficina Geológica de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), que registra la actividad sísmica en todo el mundo, localizó el temblor 47 kilómetros al sureste de la ciudad de Palu, habitada por unas 390.000 personas, mientras que el hipocentro fue ubicado a 10 kilómetros de profundidad.

El sismo fue registrado en una zona montañosa del interior de la isla por lo que no activó la alerta de tsunami.

A principios de abril, una persona falleció en la provincia de Célebes Septentrional a raíz de que un terremoto de magnitud 7,4 sacudiera el Mar de las Molucas, que separa a las islas indonesias de Molucas y Célebes, y se activara una alerta de tsunami para esta región de Indonesia y el sur de Filipinas.

Indonesia se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados. EFE

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