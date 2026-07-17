Un terremoto de magnitud 7,4 sacude el sur de México en la frontera con Guatemala

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Ciudad de México, 17 jul (EFE).- Un terremoto de magnitud 7,4 grados en la escala Richter se registró este viernes en el sur de México, con epicentro en la Ciudad Hidalgo (estado de Chiapas), cerca de la frontera con Guatemala, sin que por el momento las autoridades hayan informado de víctimas mortales o daños graves.

El terremoto tuvo lugar al suroeste de esta ciudad a las 08:48 hora local (14:48 GMT), según notificó el Servicio Sismológico Nacional.

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas explicó, en su cuenta de X, que se encuentra «activa» y en «constante monitoreo» sobre la situación en las distintas regiones del estado, sin ofrecer por el momento más detalles. EFE

des/afs/acm