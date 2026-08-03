Un terremoto poco profundo de magnitud 5,2 sacude El Cairo, sin provocar daños

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El Cairo, 3 ago (EFE).- Un terremoto de magnitud 5,2 en la escala de Richter, con epicentro al este de El Cairo, sacudió este lunes la capital egipcia y las poblaciones aledañas al canal de Suez, sin que por el momento se hayan registrado víctimas o daños, informó el instituto geofísico egipcio.

El temblor se produjo a las 03:00 hora local (00:00 GMT) a 38 kilómetros de la ciudad de Suez, a unos 120 kilómetros al este de El Cairo, con epicentro a diez kilómetros de profundidad, según el primer informe publicado por el Instituto Nacional de Investigación de Astronomía y Geofísica (NRIAG, en inglés).

El epicentro se situó en las coordenadas 32,61 de latitud este y 30,30 longitud norte, de acuerdo con el comunicado, que señala que no se han registrado ni víctimas ni daños materiales.

El Ministerio de Salud egipcio informó de que ha activado un plan de emergencia para hacer un seguimiento del seísmo con el resto de provincias, aunque tampoco reportó heridos.

La Media Luna Roja egipcia urgió a los ciudadanos a que eviten aproximarse a edificios antiguos o a aquellos que muestren signos de daños.

Si bien Egipto suele experimentar terremotos, generalmente son de magnitud baja a moderada. EFE

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