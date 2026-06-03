Un testigo dice que la internación de Maradona no debía iniciarse sin equipamiento básico

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Un médico que supervisó una neurocirugía a la estrella del fútbol Diego Maradona cuestionó el martes las condiciones de la internación domiciliaria que siguió a la operación, al declarar como testigo en el juicio que se sigue en Argentina por su muerte en 2020.

«Si no estaban todos los elementos en la casa, nunca debería haberse dado la internación», dijo el neurocirujano Rodolfo Benvenuti en una audiencia en San Isidro, al norte de Buenos Aires.

Benvenuti señaló que antes del traslado de Maradona de la clínica a una casa alquilada se habló de organizar una internación domiciliaria con controles durante las 24 horas, enfermería permanente, especialistas, equipamiento médico y una ambulancia disponible.

Pero durante la audiencia, la fiscalía reprodujo un audio posterior del coordinador de enfermería Mariano Perroni, en el que advertía que el dispositivo de internación no era adecuado.

«Para una emergencia no estamos bien parados. No puede ser que no haya una guía o un suero si está un enfermero. No cuesta nada estar preparado», dijo Perroni en el mensaje reproducido en el tribunal.

Tras escuchar el audio en la sala, Benvenuti afirmó que, si faltaban esos elementos, la internación domiciliaria era «insuficiente».

Maradona había sido operado el 3 de noviembre de 2020 por un hematoma subdural. Días después fue trasladado a una casa en Tigre, al norte de Buenos Aires, donde murió el 25 de noviembre a los 60 años por un edema pulmonar y un paro cardiorrespiratorio.

El juicio busca determinar responsabilidades entre los integrantes del equipo médico que trató al exfutbolista durante esa internación domiciliaria, cuya pertinencia y condiciones están bajo cuestionamiento.

Benvenuti fue convocado por un abogado y amigo de Maradona para dar una opinión externa sobre la cirugía. Relató que estuvo con el exfutbolista antes de la operación, lo acompañó al quirófano y siguió el procedimiento.

Según su testimonio, Leopoldo Luque, médico personal de Maradona y uno de los principales acusados, quería realizar la cirugía, pero se le planteó que debía intervenir un equipo especializado de neurocirujanos.

«En un momento Luque dijo ‘me sacan la oportunidad de mi vida’ y, si mal no recuerdo, dijo ‘esta es mi bala de plata'», narró Benvenuti. Tras la operación, agregó el testigo, Luque sufrió una crisis de angustia y lloró antes de salir a dar el parte médico ante la prensa.

Siete profesionales de la salud enfrentan cargos por homicidio con dolo eventual, que implica haber sido conscientes del riesgo de muerte, y penas de hasta 25 años de prisión. Se espera que el juicio, con dos audiencias semanales, continúe al menos hasta julio.

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