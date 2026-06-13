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Un tiburón ataca a una turista australiana en una pierna en las islas Galápagos de Ecuador

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Quito, 12 jun (EFE).- Una australiana fue atacada por un tiburón en una pierna mientras realizaba actividades turísticas este jueves en la isla Santa Fe, en el archipiélago ecuatoriano de Galápagos, según informó la Armada de Ecuador.

La turista, de 29 años, fue evacuada por las Fuerzas Armadas en coordinación con una embarcación turística después de recibir un aviso del servicio de emergencias.

La afectada fue trasladada hasta el muelle de Puerto Ayora, en la isla Santa Cruz, donde se coordinó su atención con el Ministerio de Salud Pública para llevarla a un centro médico.

En la operación participaron la Capitanía de Puerto Ayora, la embarcación turística Patricia y personal sanitario, lo que permitió atender la emergencia «de forma rápida», según las autoridades, aunque por el momento no se conocen detalles del estado de salud de la mujer. EFE

af/rrt

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