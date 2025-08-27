The Swiss voice in the world since 1935

Un tiroteo en una escuela católica de Minneapolis causa «múltiples víctimas»

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 27 ago (EFE).- El departamento de policía de la ciudad de Minneapolis respondió esta mañana a un incidente armado con «múltiples víctimas» en una escuela católica de la ciudad. El atacante se habría suicidado poco después de un tiro, según indicaron fuentes policiales a ABC.

El tiroteo ocurrió durante la llegada de los niños a la Escuela Católica Annunciation en Minneapolis, según la cadena ABC.

El tirador fue neutralizado por la policía y «no hay amenaza activa para la comunidad», según informaron las autoridades municipales.

Por su parte el gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo que está «orando por nuestros niños y maestros cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia», escribió en su cuenta de X.

Diversos medios locales hablan de la posibilidad de que entre 3 y 20 personas puedan haber resultado heridas y se asegura que el tiroteo ocurrió dentro de la escuela.

Minutos después del incidente, el presidente, Donald Trump, dijo haber sido informado de lo ocurrido y aseguró que el FBI «respondió rápidamente y está presente en el lugar».

«Por favor, acompáñenme a rezar por todos los afectados», concluyó el mandatario. EFE

jmr/dte/vh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR