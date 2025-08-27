Un tiroteo en una escuela católica de Minneapolis causa «múltiples víctimas»
Washington, 27 ago (EFE).- El departamento de policía de la ciudad de Minneapolis respondió esta mañana a un incidente armado con «múltiples víctimas» en una escuela católica de la ciudad. El atacante se habría suicidado poco después de un tiro, según indicaron fuentes policiales a ABC.
El tiroteo ocurrió durante la llegada de los niños a la Escuela Católica Annunciation en Minneapolis, según la cadena ABC.
El tirador fue neutralizado por la policía y «no hay amenaza activa para la comunidad», según informaron las autoridades municipales.
Por su parte el gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo que está «orando por nuestros niños y maestros cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia», escribió en su cuenta de X.
Diversos medios locales hablan de la posibilidad de que entre 3 y 20 personas puedan haber resultado heridas y se asegura que el tiroteo ocurrió dentro de la escuela.
Minutos después del incidente, el presidente, Donald Trump, dijo haber sido informado de lo ocurrido y aseguró que el FBI «respondió rápidamente y está presente en el lugar».
«Por favor, acompáñenme a rezar por todos los afectados», concluyó el mandatario. EFE
