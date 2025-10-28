Un total de 1.273 migrantes fueron devueltos a Libia desde el Mediterráneo en una semana

Argel, 28 oct (EFE).- Un total de 1.273 migrantes fueron devueltos en una semana a Libia -un país considerado «no seguro» por organizaciones humanitarias-, tras ser interceptadas sus embarcaciones en el Mediterráneo, cuando intentaban alcanzar costas europeas, según el último informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La OIM, que destacó que en la última semana no se han registrado muertes, detalló en el documento que entre los migrantes devueltos a Libia entre el 19 al 25 de octubre, se encuentran 38 niños, 94 mujeres y 1.141 hombres.

La organización señaló que, desde principios de este año hasta el pasado 25 de octubre, 22.509 migrantes fueron devueltos al país magrebí, entre ellos 832 menores, 19.493 hombres y 1.976 mujeres, mientras que de las 208 personas restantes no se especificó su género ni grupo de edad.

Durante el mismo periodo, 472 personas perdieron la vida en la ruta marítima del Mediterráneo Central -considerada como la «más peligrosa del mundo» por parte de la OIM- mientras que 489 permanecen desaparecidas.

Desde el derrocamiento del régimen de Muamar Gadafi en 2011, Libia entró en un periodo de inestabilidad política que convirtió el país en el principal punto de partida de la ruta del Mediterráneo Central y en lugar de tránsito masivo de migrantes hacia Europa, que provienen principalmente de los países de África subsahariana.

La agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) indicó en sus últimos datos publicados que entre las 58.103 personas que alcanzaron costas italianas hasta el 26 de octubre desde el norte de África en lo que va de año 51.425 salieron de Libia y 4.359 salieron de Túnez, mientras que los 2.319 restantes partieron de otros países que la fuente no especificó.

El pasado miércoles, 40 personas, entre ellos 12 menores de cinco años, perdieron la vida en la que se conoce como la ruta del Mediterráneo Central, tras el naufragio de una embarcación cerca de costas tunecinas, lo que la OIM calificó como uno de los «incidentes marítimos más mortales» registrados este año en la costa norte de África. EFE

