Un total de 221 migrantes son trasladados del este al oeste de Libia para su repatriación

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Argel, 14 may (EFE).- Un total de 221 migrantes de diferentes nacionalidades del Cuerno de África fueron interceptados en Bengasi, en el este de Libia, y trasladados a la localidad de Barak al Shati (oeste), «como paso previo a la finalización de los trámites para su repatriación a sus países de origen», informó este jueves el Servicio de Lucha contra la Inmigración Ilegal del país magrebí.

El organismo oficial detalló, a través de Facebook, que entre los extranjeros interceptados se encuentran 138 de nacionalidad eritrea y 41 somalíes, mientras que los 42 restantes son etíopes.

La institución subrayó que la medida se inscribe en los «esfuerzos continuos» para luchar contra la migración irregular, con la adopción de «las medidas legales y humanitarias necesarias» respecto a los extranjeros, en «conformidad con las leyes e instrucciones vigentes».

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reportó en su último informe semanal que, entre el 3 y el 9 de mayo, 440 migrantes fueron interceptados en el Mediterráneo central y devueltos al Libia, considerado un lugar «no seguro» para este colectivo.

Además, la agencia de las Naciones Unidas computó 821 muertes en esta zona marítima desde que comenzó el año 2026, hasta la fecha de publicación del informe.

En 2024 y 2025, Libia fue el principal punto de partida de la ruta migratoria del Mediterráneo central hacia las costas europeas.

El pasado enero, las autoridades hallaron una fosa común con 21 cadáveres de migrantes en Ajdabiya (noreste), y ese mismo mes, la OIM asistió a 221 personas rescatadas de un centro de detención ilegal subterráneo en Kufra, tras una investigación vinculada a ese hallazgo.

Desde el derrocamiento de Muamar Gadafi en 2011, el país magrebí se ha convertido en un territorio de tránsito masivo de migrantes hacia Europa, que provienen principalmente de los países del África subsahariana. EFE

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