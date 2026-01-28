Un total de 273 venezolanos regresan a su país en un vuelo de repatriación desde EE.UU.

Caracas, 28 ene (EFE).- Un total de 273 venezolanos regresaron este miércoles a su país en un vuelo de repatriación proveniente de Arizona, Estados Unidos, informó el Ministerio de Interior y Justicia.

A través de su canal de Telegram, detalló que, del total de retornados, 232 son hombres, 40 mujeres y un menor de edad.

El avión fue operado por la aerolínea estadounidense Eastern Airlines y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas, según imágenes del Ministerio de Interior publicadas en su cuenta.

Este vuelo es el número 104 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio a inicios del año pasado, que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

También, es el sexto vuelo de este año después de que Estados Unidos capturara al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores, el 3 de enero en Caracas durante un ataque militar.

El pasado lunes, un total de 128 migrantes venezolanos regresaron a su país en un vuelo de repatriación también proveniente de Arizona, informó entonces el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria.

Según cifras del Gobierno, en 2025 más de 14.000 personas regresaron a Venezuela desde Estados Unidos, un número que no ha actualizado este año.EFE

