Un total de 31.619 paraguayas denuncian violencia hasta octubre, un 2,3% más que en 2024

Asunción, 25 nov (EFE).- Un total de 31.619 paraguayas denunciaron violencia en los primeros diez meses de 2025, lo que significa un 2,3 % más respecto a la cifra del mismo periodo de 2024, informó este martes la Fiscalía General a propósito del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La institución señaló en un comunicado que ese número de denuncias supone que «cada hora entre cuatro y cinco mujeres sufren algún tipo de violencia» en Paraguay.

La cifra refleja un incremento de 721 casos, igual a un 2,3 %, frente a los 30.898 casos denunciados de enero a octubre de 2024.

Además, la Fiscalía ratificó la información difundida la semana pasada de que durante el año se reportaron 33 víctimas de feminicidio, que dejaron 64 huérfanos, y 52 casos de tentativas de asesinato contra mujeres.

Desde el 2020 hasta la fecha, hubo 254 casos de feminicidios, según la Fiscalía General.

Del total de denuncias, la mayoría corresponde al departamento más poblado del país, Central, con una cifra de 14.036 casos, seguido de la capital Asunción, con la cifra de 4.196.

Los departamentos de Alto Paraná (este, 3.066 casos), Caaguazú (este, 1.656), San Pedro (centro, 1.153) y Cordillera (centro, 1.108) también están entre los primeros con más denuncias de violencia contra las mujeres. EFE

