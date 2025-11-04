Un total de 45.282 viviendas resultaron dañadas en Cuba por Melissa, según el Gobierno

La Habana, 3 nov (EFE).- Un total de 45.282 viviendas resultaron dañadas en Cuba por el paso del potente huracán Melissa el pasado miércoles por el extremo oriental de la isla, según datos preliminares difundidos este lunes por la Presidencia del país.

El dato trascendió en una reunión del Consejo de Defensa Nacional, el máximo órgano de gestión de crisis y desastres, que está presidido por el presidente del país, Miguel Díaz-Canel.

Melissa cruzó el pasado miércoles durante siete horas el extremo oriental de Cuba como un huracán de categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson, con vientos de hasta 200 kilómetros por hora y lluvias que dejaron acumulados de hasta 400 milímetros (o litros por metro cuadrado). EFE

