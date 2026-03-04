Un total de 75 personas se postulan para dirigir la Fiscalía General de Ecuador

Quito, 4 mar (EFE).- Un total de 75 personas presentaron su candidatura para el concurso que designará al nuevo fiscal general de Ecuador, informó este miércoles el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), encargado del proceso.

Entre los postulantes figuran 23 mujeres y 52 hombres, entre ellos, José de la Gasca, quien fue ministro del Gobierno de Daniel Noboa, y quien ya antes había postulado para el cargo.

Las inscripciones cerraron a la medianoche del 3 de marzo con 74 inscritos, entre ellos varios ex jueces, pero el CPCCS actualizó este miércoles la cifra tras haber consolidado los datos a nivel nacional, así como de las oficinas consulares de Ecuador en el exterior.

La provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, es la que más postulantes tiene, con 40 candidaturas seguida por la del Guayas, con nueve.

Una vez que la Secretaría General del CPCCS remita los expedientes completos a la Comisión Ciudadana de Selección, iniciará una etapa de verificación del cumplimiento de los requisitos y la inexistencia de prohibiciones y causas que inhabilitan para el cargo.

Cuando se haya superado la etapa de admisibilidad, se publicarán cada uno de los expedientes en la web del Consejo, en cumplimiento «con los principios de transparencia», señaló el CPCCS.

Además, apuntó que las sesiones y reuniones de trabajo de la Comisión Ciudadana de Selección se transmitirán en tiempo real a través de los canales digitales del Consejo.

Carlos Leonardo Alarcón, quien figura entre los postulantes, está al momento encargado de la Fiscalía, que tuvo a Diana Salazar como su más reciente autoridad titular hasta que renunció y fue designada en mayo de 2025 como embajadora de Ecuador en Argentina. EFE

