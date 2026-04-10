Un total de 8.351 personas han recibido libertad plena por amnistía, según el Parlamento

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Caracas, 10 abr (EFE).- Un total de 8.351 personas han recibido libertad plena en el marco de la Ley de Amnistía promulgada en febrero, informó este viernes el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión de seguimiento de la norma.

En una publicación en Telegram, Arreaza detalló que de esos 8.351 beneficiados, 314 estaban encarcelados y los otros 8.037 tenían libertad restringida con medidas cautelares, como prohibición de salida del país o presentación periódica ante tribunales.

Según indicó, las autoridades han recibido 11.599 solicitudes válidas de amnistía, es decir, que cumplen los requerimientos establecidos por la legislación.

Este total de libertades plenas, actualizado hasta este viernes, representa un aumento de 205 amnistías otorgadas -a 4 encarcelados y 201 con medidas cautelares- desde el reporte más reciente, publicado el pasado 26 de marzo.

El diputado afirmó que estas cifras son el resultado de un ejercicio de «cooperación y coordinación» entre los organismos de justicia que, aseguró, han interpretado la «inmensa voluntad política» de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien impulsó la norma.

«Estamos seguros que otros procesos complementarios serán útiles para seguir avanzando, sin incurrir en impunidad», agregó el parlamentario, quien también consideró «amplia» e «innegable» la contribución de la Ley de Amnistía al país.

La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 hechos ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de los presos políticos, estima que aún quedan 485 de estos detenidos en el país, y denunció el miércoles que ley de amnistía se está convirtiendo en un «embudo para ralentizar o paralizar la libertad de muchos» de ellos.

Casi tres meses después de su promulgación, las autoridades venezolanas no han publicado un listado con las identidades de los amnistiados, pese a la petición pública del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk. EFE

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