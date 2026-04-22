Un total de 8.616 personas han sido amnistiadas en Venezuela, según el Parlamento

2 minutos

Caracas, 22 abr (EFE).- Un total de 8.616 personas fueron amnistiadas en Venezuela luego de que en febrero se aprobara una ley para tal fin, informó este miércoles el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria para el seguimiento de la norma.

A través de X, detalló que, del total de beneficiados, 8.302 tenían libertad restringida con medidas cautelares -como prohibición de salida del país y presentación periódica ante tribunales-, y los restantes 314 estaban encarcelados.

Asimismo, indicó que hasta este miércoles las autoridades recibieron un total de 12.187 solicitudes de amnistía válidas, es decir, que corresponden a los delitos y períodos establecidos en la legislación.

«Seguimos recibiendo solicitudes de venezolanos que viven dentro y fuera del país», apuntó Arreaza.

Las autoridades no han publicado un listado oficial con las identidades de los beneficiados, pese a la solicitud del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, y de varias ONG venezolanas.

La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

Este miércoles, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, afirmó que, según sus registros, menos del 25 % de las excarcelaciones que se han producido este año en el país se deben a la Ley de Amnistía.

Ese porcentaje corresponde a 186 excarcelaciones de un total de 786 documentadas por la organización desde el pasado 8 de enero, según una publicación de la ONG también en X.

El pasado martes, un grupo de expresos políticos denunció ante el personal en Caracas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) retrasos y negaciones a solicitudes de la amnistía. EFE

rbc/bam/seo