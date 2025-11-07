Un trabajador muerto y seis atrapados tras el colapso de una planta energética de Corea del Sur

afp_tickers

1 minuto

Un trabajador murió y otros seis quedaron atrapados luego de que colapsara la estructura de una planta energética en Corea del Sur, informaron los bomberos este viernes.

El colapso de una estructura de gran tamaño ocurrió el jueves cerca de las 14H00 (05H00 GMT) en la sede de Ulsan Power, en la ciudad suroriental del mismo nombre, indicaron las autoridades.

«Durante las labores de rescate, se declaró la muerte de un trabajador por paro cardíaco», informó la agencia de noticias surcoreana Yonhap, citando a los bomberos.

El primer ministro surcoreano, Kim Min-seok, ordenó a los ministerios «movilizar a todo el personal y los equipos disponibles, dando prioridad al rescate de los atrapados».

También se evacuó a los residentes de la zona, agregó la oficina del primer ministro.

El accidente habría ocurrido durante los preparativos para la demolición de la planta térmica, actualmente fuera de servicio.

hs/jm/mas/jvb/meb/val