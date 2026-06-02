Un tranvía berlinés descarrila en un accidente que provoca veinte heridos

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Berlín, 2 jun (EFE).- Un tranvía de la Empresa Pública de Transportes de Berlín (BVG) descarriló este martes en un aparatoso accidente que provocó veinte heridos, incluidos tres de gravedad, en el barrio del noreste berlinés de Neu-Hohenschönhausen, informaron los bomberos de la capital de Alemania.

Una llamada a las 07.29 GMT alertó al cuerpo de bomberos de Berlín del descarrilamiento, lo que llevó a que se activara «el protocolo de afluencia masiva de heridos», indicó la brigada de bomberos de Berlín en un comunicado.

La Policía indicó en su cuenta de X que de los 20 heridos, doce fueron hospitalizados, mientras que los bomberos señalaron que tres personas sufrieron heridas graves en el suceso, que obligó al despliegue de un dispositivo con 59 operativos del cuerpo de bomberos.

Según la descripción del accidente que dio la Policía de Berlín, un tranvía de la línea M5, que une el noreste de la capital con la estación central de trenes de la ciudad, el vehículo de transporte público chocó con dos postes antes de salirse de las vías.

El diario berlinés Der Tagesspiegel, que citó a un portavoz del cuerpo de bomberos de la capital germana, indicó que uno de los vagones sufrió un desgarro en el lado derecho y publicó imágenes en las que se podía apreciar como buena parte del tranvía quedó destruido.

La BVG mostró su conmoción y solidaridad con los heridos a través del presidente del consejo de administración de la empresa, Henrik Falk, quien se personó en el lugar del accidente.

«Las imágenes que vemos aquí nos han dejado profundamente consternados. Nuestros pensamientos están con los heridos y con nuestros pasajeros», indicó Falk en un comunicado de la BVG, empresa que ha prometido colaborar para esclarecer las causas del siniestro, que aún se desconocen. EFE

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