Un tren arrolla a un autobús y deja ocho muertos en el central Estado de México
Ciudad de México, 8 sep (EFE).- Al menos ocho muertos y más de 40 lesionados dejó un accidente ocurrido este lunes en una carretera del central Estado de México, cuando un tren impactó con un autobús de pasajeros de doble piso, informaron autoridades de Protección Civil estatales.
En redes sociales, la dependencia explicó que el accidente ocurrió en la carretera federal Atlacomulco–Maravatío (zona industrial), cuando un tren chocó con un autobús de la línea Herradura de Plata.
“De manera preliminar se reportan 8 personas fallecidas y 45 lesionadas”, precisó Protección Civil en un comunicado.
En redes sociales, circuló un video en el que se puede ver a varias personas que intentan ayudar a salir por el techo del autobús a los pasajeros atrapados, mientras que otros más se encuentran en el suelo. EFE
