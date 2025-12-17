Un tribunal alemán falla contra Amazon por introducir anuncios en su servicio de streaming

Berlín, 17 dic (EFE).- Un tribunal alemán falló este miércoles a favor de una asociación de consumidores que había demandado al gigante estadounidense Amazon por introducir de manera unilateral anuncios en su servicio de streaming Prime Video.

Los consumidores habían presentado su queja después de que en enero de 2024 Amazon informase a los clientes de la plataforma de que a partir del mes siguiente los vídeos incluirían anuncios, salvo que pagasen una cuota mensual adicional de 2,99 euros.

La sala número 33 de la Audiencia Territorial de Múnich (sur) halló este miércoles que, en efecto, Amazon ha modificado de manera unilateral e ilegítima las condiciones del contrato, algo para lo que los clientes deberían haber dado su consentimiento.

En un comunicado, el tribunal destacó que la ausencia de anuncios representaba un factor significativo para la decisión de los clientes de subscribirse a la plataforma, por lo que se trataba de una modificación sustancial, y que además la notificación que había enviado Amazon invitaba al equívoco al hacer creer que tenía derecho a realizarlo sin el consentimiento de los suscriptores.

De acuerdo con el fallo, que todavía puede ser apelado, Amazon tiene la obligación de evitar en un futuro las comunicaciones similares sobre modificaciones de las condiciones del contrato y de rectificar de cara a sus clientes, presentándoles las opción de rechazar los anuncios sin un coste añadido si así lo desean.

«Aunque respetamos la decisión, no estamos de acuerdo con las conclusiones. Hemos informado de manera transparente, por adelantado y en línea con el derecho vigente a nuestros clientes sobre la actualización sobre publicidad en Prime Video. Estudiaremos el fallo para decidir nuestros próximos pasos», dijo un portavoz del gigante estadounidense al diario alemán ‘Bild’. EFE

