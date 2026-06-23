Un tribunal aprueba que el expresidente zambiano Lungu pueda ser enterrado en Sudáfrica

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Nairobi, 23 jun (EFE).- El Tribunal Supremo de Apelación de Sudáfrica aprobó este martes que el expresidente de Zambia Edgar Lungu ((2015-2021) pueda ser enterrado en ese país, dando así la razón a su familia en la disputa con el Gobierno zambiano sobre el tipo de entierro del exmandatario, fallecido en 2025 en un hospital sudafricano.

«La familia está eufórica, como es lógico, ha respetado a los tribunales sudafricanos y seguirá haciéndolo. La familia celebra el fallo del Tribunal Supremo de Apelación», afirmó el abogado de la familia, Neo Mashele, según publicaron medios locales.

Aún no está claro que la larga disputa entre los Lungu y el Gobierno zambiano haya terminado, pues ahora las autoridades de ese país tienen la posibilidad de apelar ante el Tribunal Constitucional.

La sala aceptó así la impugnación presentada por los Lungu contra el fallo del Tribunal Superior el 8 de agosto de 2025, cuando se ordenó la entrega del cuerpo de Lungu a Zambia para ofrecerle un funeral y un entierro de Estado en el cementerio presidencial de Embassy Park en la capital zambiana, Lusaka, frente a los deseos de la familia de realizar un funeral privado en Sudáfrica.

Mientras la familia de Lungu sostiene que el mandatario instruyó que el actual presidente, Hakainde Hichilema, no debía acercarse a su cuerpo, el Gobierno zambiano ordenó repatriar los restos para celebrar un funeral de Estado encabezado por el propio Hichilema, lo que contravendría los deseos del fallecido.

El expresidente murió el pasado 5 de junio a los 68 años en un hospital sudafricano y estaba previsto que fuera enterrado en la Catedral de Cristo Rey en Hillbrow, en Johannesburgo, en un acto que desafiaba la orden de Hichilema de repatriar los restos.

Lungu presidió Zambia entre enero de 2015 y agosto de 2021, cuando perdió las elecciones frente a Hichilema. EFE

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