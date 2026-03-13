Un tribunal argentino declara inconstitucional un artículo de la reforma laboral de Milei

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Buenos Aires, 13 mar (EFE).- Un tribunal argentino declaró inconstitucional un artículo de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, aprobada el mes pasado por el Congreso, que establece un esquema especial de actualización del monto de dinero reclamado en los juicios laborales que ya estaban en trámite al momento de la entrada en vigor de la norma, el pasado 6 de marzo.

En el fallo, al que tuvo acceso EFE, el juez Ricardo Giletta, de la Cámara del Trabajo de la provincia de Córdoba, consideró que el artículo 55 de la denominada Ley de Modernización Laboral «vulnera el principio de igualdad ante la ley» al fijar «un tratamiento menos favorable» para las reclamaciones iniciadas antes de la entrada en vigor de la nueva ley.

El magistrado resolvió “desechar la validez constitucional del artículo 55” y ordenó que el monto del dinero que ha reclamado el trabajador al momento de haber iniciado una demanda contra su empleador sea recalculado, en caso de un fallo a su favor, conforme al criterio general de actualización previsto en el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificado por la reforma.

Es el primer fallo contra la reforma laboral aprobada por el Congreso argentino el pasado 27 de febrero.

La Ley de Contrato de Trabajo dispone que las deudas laborales se actualicen de acuerdo con la evolución del índice de precios al consumidor (IPC) más un 3 % mensual desde el inicio de la reclamación hasta el pago efectivo.

El artículo 55 de la nueva ley, en tanto, establece que en los procesos iniciados antes de la nueva ley los créditos deben actualizarse con intereses moratorios calculados sobre la tasa pasiva fijada por el Banco Central e impone un tope máximo equivalente al capital más el IPC y un 3 % anual, y un mínimo del 67 % de ese cálculo.

En su resolución, el juez Giletta consideró que la nueva normativa reduce el valor real de las demandas laborales frente a la inflación y genera una diferencia injustificada entre trabajadores según la fecha en que iniciaron sus demandas.

El magistrado aseguró además que se pueden modificar los sistemas de actualización hacia el futuro, pero no imponer un régimen en forma retroactiva para quienes ya tenían procesos judiciales en marcha.

Otro tribunal de Argentina rechazó este miércoles una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera del país, contra la aplicación de los artículos 90 y 91 de la reforma, que trasladan las tareas de la Justicia laboral nacional a la ciudad de Buenos Aires. EFE

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