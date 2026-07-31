Un tribunal británico da luz verde a la construcción de ‘megaembajada’ china en Londres

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Londres, 31 jul (EFE).- El Tribunal Superior de Londres dio este viernes luz verde a que continúen los planes para la construcción de una nueva y ‘megaembajada’ de China en Londres, después de que una asociación de vecinos pidiera impugnar la decisión del Gobierno británico de conceder el permiso para las obras.

El pasado enero el Ejecutivo laborista británico aprobó los planos para la construcción de la legación diplomática en una antigua sede de la Real Casa de la Moneda, próxima a la Torre de Londres, a pesar de las inquietudes de varios parlamentarios de que la embajada pudiera ser utilizada para realizar tareas de espionaje.

La asociación de vecinos Royal Mint Court (RMCRA, por sus siglas en inglés) decidió entonces emprender acciones legales contra Ministerio de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local para impedir que los planes del edificio salieran adelante.

La asociación argumentaba que la embajada podría alentar ataques terroristas o facilitar la represión de disidentes del régimen chino, así como la posibilidad de que el Gobierno chino genere riesgos de incendio al incumplir las normas de seguridad, obligaciones que, según la entidad, serían inaplicables debido a la inmunidad diplomática.

Durante el proceso legal, el Gobierno y el ayuntamiento del lugar -Tower Hamlets- defendieron su posición al insistir en que esas inquietudes se habían tenido en cuenta.

Al término de la vista, dos jueces del Tribunal Superior desestimaron hoy la petición de la RMCRA.

El visto bueno del Gobierno a la construcción de la embajada, llamada a ser la más grande de Europa, se tomó después de meses de recelos sobre el riesgo para la seguridad nacional británica.

En concreto, el Comité Conjunto sobre la Estrategia de Seguridad Nacional del Parlamento expresó en su día la inquietud por considerar que el edificio diplomático «crearía un centro para ampliar las operaciones de recopilación de inteligencia e intimidación».

Se estima que la legación contará con 20.000 metros cuadrados y estará a pocos metros del distrito financiero de la City londinense. China compró el complejo por 255 millones de libras (298 millones de euros) en 2018.

Los servicios de inteligencia británicos – el MI5 (interior) y el MI6 (exterior)- habían advertido de que su ubicación estratégica podría facilitar a Pekín presuntas acciones de espionaje, según los medios, que han estimado que China ha incrementado su presencia diplomática en el Reino Unido en los últimos años, desde 116 funcionarios en 2020 hasta 142 en 2025. EFE

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