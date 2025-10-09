Un Tribunal checo pide retirada de inmunidad a Babis para ser procesado por corrupción

Praga, 9 oct (EFE).- Un Tribunal de Praga solicitó este jueves a la Cámara baja del Parlamento de Chequia que retire la inmunidad parlamentaria a Andrej Babis, líder de la formación populista ANO y ganador de las elecciones legislativas la semana pasada, para que pueda ser procesado en un caso de presunta corrupción.

La petición será tramitada en noviembre, cuando estén constituidos todos los órganos y comisiones de la Cámara, incluido el Comité de Mandato e Inmunidad, que tiene prerrogativas sobre casos de inmunidad de los legisladores.

Babis, propietario del holding agroindustrial Agrofert, desligó en 2007 una de sus empresas del consorcio para poder acceder a una subvención millonaria de la UE para pequeñas y medianas empresas.

En 2015, cuando Babis era ministro de Finanzas, la policía checa denunció por primera vez el supuesto delito, por el que el magnate fue luego absuelto dos veces por el Tribunal Urbano de Praga.

Babis considera que el caso está politizado, aunque no está claro cómo se van a pronunciar los parlamentarios en el nuevo Parlamento, que se constituirá a comienzos de noviembre.

El líder de ANO, uno de los hombres más ricos del país, está negociando con dos partidos populistas de derechas, SPD y Motoristé (Motoristas), la formación de una coalición.

Babis ganó las elecciones de la semana pasada con un 34,5 % de los votos y 80 escaños, delante de la gobernante coalición conservadora liberal Spolu (Juntos) del actual primer ministro, Petr Fiala, que logró sólo un 23,3 % y 52 de los 200 escaños en el Parlamento. EFE

