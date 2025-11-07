Un tribunal de apelaciones mantiene prohibición a ciertos espectáculos ‘drag’ en Texas

Austin (EE.UU.), 6 nov (EFE).- Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos autorizó este jueves al estado de Texas aplicar una ley local que busca prohibir algunos espectáculos de «drag queen» en público.

La ley, aprobada en 2023 por la legislatura estatal, prohíbe los espectáculos de «carácter sexual» en propiedad pública y establece multas de hasta 10.000 dólares para los dueños de negocios que permitan presentaciones de drag en las que los artistas bailen de manera “sugestiva” o utilicen ciertas prótesis frente a menores de edad.

En septiembre de ese año, un tribunal federal determinó que la ley violaba la Constitución de EE.UU. y emitió una orden judicial que impedía su entrada en vigor. El tribunal de apelaciones del Quinto Distrito, en Luisiana, devolvió el caso a la corte de primera instancia y permitió que entrara en vigor mientras se emite otro fallo.

En la orden publicada, los jueces explican que la prohibición solo aplicaría a los shows de drags que tienen contenido sexual y señaló que las partes demandantes -una bailarina de drag, una compañía de drag varios grupos LGTQB- no lograron probar que sus presentaciones cumplen con este requisito.

La organización ACLU, que representa a los individuos que presentaron la demanda, condenó la decisión del Quinto Circuito, calificándola de una afrenta contra la libertad de expresión.

«El drag no es un delito. Es arte, alegría y resistencia — una parte vital de nuestra cultura y nuestras comunidades. Este revés nos duele, pero no estamos derrotados. Juntos, seguiremos abogando por un Texas donde todas las personas —incluyendo artistas drag y personas LGBTQIA+— puedan vivir en libertad», escribió ACLU en un comunicado. EFE

