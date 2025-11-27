Un tribunal de Bangladés condena a 21 años de cárcel a Hasina por tres casos de corrupción

Nueva Delhi, 27 nov (EFE).- Un tribunal especial de Bangladés condenó este jueves a la ex primera ministra Sheikh Hasina, sobre la que ya pesa una pena de muerte dictada por una corte bangladesí, a 21 años de cárcel por tres casos de corrupción.

El diario local Dhaka Tribune informó hoy que la sentencia fue dictada por el Tribunal Especial 5 de Daca, liderado por el juez Mohammad Abdullah Al Mamun.

Además de Hasina, también fueron condenados en dos de los casos su hijos, Sajeeb Wazed Roy y Saima Wazed Putul, funcionaria de la OMS apartada temporalmente de su cargo desde junio por estar siendo investigada.

Los casos por los que la familia Hasina ha sido condenada fueron presentados por la Comisión Anticorrupción de Bangladés y tienen que ver con la asignación ilegal de tierras gubernamentales para la construcción de un proyecto urbanístico en la Daca Metropolitana.

Hasina ha sido condenada a siete años de prisión por cada uno de los tres casos que tienen que ver con la asignación de estas tierras.

La ex primera ministra de Bangladés se encuentra huida en la India desde su dimisión como mandataria el 5 de agosto de 2024, tras una oleada de protestas que tumbaron su gobierno y que fueron reprimidas con dureza por fuerzas de seguridad ordenadas por Hasina.

El pasado 17 de noviembre, Hasina fue condenada a pena de muerte por el Tribunal de Crímenes Internacionales de Bangladés, una corte doméstica. Daca pidió a Nueva Delhi la entrega de la ex primera ministra para cumplir con su condena.

En julio, la exmandataria recibió una primera condena, tampoco cumplida, a seis meses de prisión por desacato.

El miércoles, el portavoz del Ministerio de Exteriores indio, Randhir Jaiswal, confirmó que Nueva Delhi ha recibido la solicitud de extradición de Hasina y señaló que esta «está siendo examinada como parte de los procesos judiciales y legales internos en curso» mientras continúan las conversaciones.

La ONU y organizaciones como Amnistía Iternacional y Human Rights Watch han lamentado la imposición de la pena de muerte a la ex primera ministra que ha denunciado su condena como una persecución política. EFE

