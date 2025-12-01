Un tribunal de Bangladés condena a prisión a la diputada laborista británica Tulip Siddiq

Nueva Delhi, 1 dic (EFE).- La política laborista británica Tulip Siddiq, miembro del Parlamento del Reino Unido, fue condenada este lunes en Bangladés a dos años de prisión por un nuevo caso de corrupción en el que también fue sentenciada su tía, la ex primera ministra Sheikh Hasina.

El Tribunal Especial 5 de Daca, liderado por el juez Mohammad Abdullah Al Mamun, condenó a Siddiq, a Hasina y a la hermana de la exmandataria, Sheikh Rehana, a dos, cinco y siete años de cárcel respectivamente, por la asignación ilegal de tierras gubernamentales para la construcción de un proyecto urbanístico.

Esta condena eleva la pena total de Sheikh Hasina por corrupción a 26 años de prisión, sumándose a los 21 años que recibió la semana pasada por otros tres casos ante la misma corte.

El proceso por corrupción es paralelo a la acusación más grave que enfrenta la exmandataria, la de crímenes de lesa humanidad. Por ese caso, el Tribunal de Crímenes Internacionales de Bangladés la condenó a pena de muerte el pasado 17 de noviembre, por su presunto papel en la violenta represión de las protestas de 2024.

Siddiq, Hasina y el resto de su familia han sido juzgados en ausencia.

La ex primera ministra de Bangladés se encuentra huida en la India desde su dimisión el 5 de agosto de 2024, resultado de una oleada de protestas contra su gobierno de 15 años, acusado de graves violaciones de derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas y tortura.

Daca ha solicitado a Nueva Delhi la entrega de la ex primera ministra para que cumpla con su condena a muerte. EFE

