Un tribunal de Ecuador ordena nueva prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil

1 minuto

Guayaquil (Ecuador), 8 mar (EFE).- Un tribunal de Ecuador dictó una nueva orden de prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil, Alquiles Alvarez, uno de los principales opositores del presidente Daniel Noboa, al determinar que manipuló y se quitó el grillete que le habían puesto en el marco de una investigación por un presunto delito de comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos.

Esta es la segunda orden de prisión preventiva que se dicta en contra de Alvarez, quien se encuentra recluido en la cárcel de la ciudad andina de Latacunga desde el 12 de febrero, tras ser detenido por otro caso en el que se indaga un presunto lavado de dinero y defraudación tributaria, también relacionado a la venta de combustibles, su negocio familiar.

Los jueces aceptaron la petición de la fiscal Ruth Amoroso, quien aseguró en la víspera que Alvarez no tenía puesto el grillete cuando fue detenido el 10 de febrero y que se han registrado más de 2.000 alarmas por grillete retirado, porque pierde señal o porque sale fuera de línea desde que se lo pusieron, en julio del año pasado. EFE

cbs/gpv