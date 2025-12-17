Un tribunal de El Salvador libera a joven abogado y líder comunitario detenidos desde mayo

San Salvador, 17 dic (EFE).- Un tribunal de Instrucción de El Salvador dejó este miércoles en libertad al abogado Alejandro Henríquez y al líder comunitario José Ángel López tras una audiencia especial en la que «confesaron los hechos» imputados por la Fiscalía General, que los acusó de desórdenes públicos y resistencia agresiva tras participar en una concentración pacífica, por lo que estaban detenidos desde mayo pasado.

Henríquez, ambientalista, y Pérez, pastor evangélico, asistieron a una audiencia especial, en la que se desarrolló un proceso abreviado donde «ellos confesaron los hechos» que la Fiscalía General de la República (FGR) les imputó, explicó en declaraciones a la prensa el abogado defensor Oswaldo Feusier.

Ambos fueron condenados a tres años de «cumplimiento de reglas de conductas» establecidas por la jueza que llevó el caso -cuyo nombre se reserva por seguridad- y «se presentarán periódicamente a un tribunal de vigilancia penitenciaria», detalló Feusier, quien señaló que la defensa fue la que solicitó el proceso abreviado. EFE

