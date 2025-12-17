The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Un tribunal de El Salvador libera a joven abogado y líder comunitario detenidos desde mayo

Este contenido fue publicado en
1 minuto

San Salvador, 17 dic (EFE).- Un tribunal de Instrucción de El Salvador dejó este miércoles en libertad al abogado Alejandro Henríquez y al líder comunitario José Ángel López tras una audiencia especial en la que «confesaron los hechos» imputados por la Fiscalía General, que los acusó de desórdenes públicos y resistencia agresiva tras participar en una concentración pacífica, por lo que estaban detenidos desde mayo pasado.

Henríquez, ambientalista, y Pérez, pastor evangélico, asistieron a una audiencia especial, en la que se desarrolló un proceso abreviado donde «ellos confesaron los hechos» que la Fiscalía General de la República (FGR) les imputó, explicó en declaraciones a la prensa el abogado defensor Oswaldo Feusier.

Ambos fueron condenados a tres años de «cumplimiento de reglas de conductas» establecidas por la jueza que llevó el caso -cuyo nombre se reserva por seguridad- y «se presentarán periódicamente a un tribunal de vigilancia penitenciaria», detalló Feusier, quien señaló que la defensa fue la que solicitó el proceso abreviado. EFE

sa/gf/cpy

(foto)(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR